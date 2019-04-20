Названы самые лучшие новинки автосалона в Нью-Йорке

Первые новинки автопрома на автошоу в Нью-Йорке начали показывать уже 17 апреля, а позже автомобильный салон открыл свои двери для всех желающих его посетить.

В целом премьеры всех запланированных новинок уже состоялись, а побывавшие там журналисты немецкого журнала AUTO BILD подвели итоги мотор-шоу.

Так, немецкие журналисты выбрали лучшие новинки на автошоу в Нью-Йорке, одним из которых оказался Lincoln Corsair.

В нем отметили роскошный интерьер, привлекательный дизайн и оптимальные габариты. Еще одной лучшей новинкой оказался Genesis Mint Concept, презентация которого для многих стала полной неожиданностью.

Отдельно журналисты отметили стенд марки Nissan, где по их мнению «каждая модель — шедевр». Компания на автосалоне показала автомобили GT-R 50 Edition, Skyline 2000 GT-R KPGC 110, новый GT-R Nismo.