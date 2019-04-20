Volvo за счет современной электроники и ряда систем безопасности намерена добиться нулевой смертности в ее автомобилях.
С 2020 года в автомобилях бренда Volvo скорость ограничат до 180 км/час
20.04.2019 14:09
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Для этого шведская компания разработала стратегию, в рамках которой в дальнейшем на всех автомобилях будет введен ограничитель скорость на отметке 180 км/ч.
Новые правила начнут действовать с 2020 года. Компания также намерена все свои машины оснащать рядом систем, которые сейчас предлагают в качестве опции.
Так, автомобили Volvo получат адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения и определения на дороге пешеходов и велосипедистов.
Также в автомобилях Volvo начнут с базовой комплектации устанавливать небьющиеся лобовые стекла, боковые подушки безопасности и трехточечный ремень.
Стоит отметить, что с 2021 года в ЕС электронные системы безопасности станут обязательными во всех автомобилях, которые продаются на территории.
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