BMW отзывает более 360 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности

Масштабная отзывная кампания будет организована на территории КНР.

Информация об отзыве содержится в сообщении Государственного управления КНР по регулированию рынка.

Так, BMW отзывает более 360 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности.

В частности, отзывными стали машины, реализованные в период с 2000 по 2018 год, в которых установлены дефектные подушки безопасности скандальной фирмы Takata.

Все работы по замене подушек будут выполнены за счет компании.