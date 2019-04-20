Масштабная отзывная кампания будет организована на территории КНР.
BMW отзывает более 360 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности
20.04.2019 13:53
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Информация об отзыве содержится в сообщении Государственного управления КНР по регулированию рынка.
Так, BMW отзывает более 360 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности.
В частности, отзывными стали машины, реализованные в период с 2000 по 2018 год, в которых установлены дефектные подушки безопасности скандальной фирмы Takata.
Все работы по замене подушек будут выполнены за счет компании.
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