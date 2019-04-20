Mercedes-Benz подготовил спецверсию электрического кроссовера EQC

На автосалоне в Нью-Йорк Mercedes-Benz привез спецверсию электрического кроссовера EQC. Эта модель была впервые представлена в 2018 году в сентябре, а сейчас автопроизводитель в США демонстрирует Mercedes-Benz EQC Edition 1886.

Эта модель посвящена первому в мире автомобилю с двигателем внутреннего сгорания. Спецверсия получила черную радиаторную решетку, новые 20-дюймовые колесные диски и цвет High-tech Silver.

В салоне использовали комбинированную обивку кресел, а на центральной консоли установили табличку с названием спецверсии.

Также машина получила аудиосистему Burmester и гарантию 8 лет или 160 тыс. км пробега.

Отдельно было отмечено, что немецкая компания обязуется в случае поломки электрокар собственными силами забрать и привести клиенту в указанное место.

Помимо этого покупатель элеткрокара получает доступ к сети Mercedes me Charge и станциям IONITY.

Силовая установка Mercedes-Benz EQC Edition 1886 такая же, как и у обычного электрического кроссовера. Так в ней используется два электрических мотора суммарной мощностью 408 л.с. и блок батарей емкостью 80 кВт*ч.