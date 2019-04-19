Праворульные автомобили частично запретят на территории РФ

В России с июля вступают новые правила на ввоз в страну автомобилей с правым расположением руля.

Сейчас запрещено ввозить праворульные машины, если у них количество посадочных мест превышает восемь. Это касается автобусов и микроавтобусов, в которых могут перевозить пассажиров.

Также запрещено ввозить праворульные грузовые автомобили и спецтехнику. Новые правила обязывают на ввезенные автомобили с расположением руля справа оформить индивидуальное свидетельство безопасности.

Для этого автовладельцу потребуется пройти испытания и экспертизу в специальных лабораториях.

После успешного прохождения этих процедур, владелец машины получит протокол, на основании которого он сможет зарегистрировать транспортное средство.

По данным аналитиков, в России сейчас числится 4,15 млн машин с правым расположение рулевого колеса, а это около 8% от всего российского автопарка.