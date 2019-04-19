Вопрос о появлении кабриолета в свободной продаже остается открытым и пока окончательного решения еще не принято.



При этом несколько экземпляров кабриолета Aurus создавались для торжественных мероприятий, о чем уже сообщалось неоднократно.

Дебютирует новый российский автомобиль 9 мая, а пока его замечают во время репетиции Парада Победа. Это не первый раз, когда машину замечают во время репетиции, но вот кабриолет без камуфляжа показали впервые.

Видео с репетиции парада оказалось в распоряжении телеканала «Звезда» и в нем кабриолет Aurus полностью сбросил камуфляж.

Уже известно, что новинка имеет много общего с седаном Aurus Senat и будет оснащена гибридной силовой установкой, где будет восьмицилиндровый 600-сильный ДВС, электродвигатель и девятискоростная автоматическая КП.