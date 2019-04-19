Аналитики опубликовали статистику по продажам новых электрокаров за первый квартал 2019 года.

Оказалось, что продажи электромобилей в России с начала года выросли в 4 раза и составили 66 экземпляров. За аналогичный период прошлого года в стране было продано всего 16 электрокаров.

Больше всего спросом пользуется Jaguar I-Pace, который занял 58-процентную долю в продажах с результатом 38 реализованных единиц. Ранний лидер сегмента — Nissan Leaf теперь на второй строчке.

Его объёмы продаж составили 19 штук. В первой пятерке лидеров американские модели Tesla Model X (6 ед.) и Model S (2 ед.), а также Renault Twizy с результатом один проданный экземпляр.