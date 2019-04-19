Болгарское ателье Vilner сделало рестомод легендарного Trabant

Европейское ателье Vilner из компактного автомобиля Trabant 1.1 сделала рестомод, в котором сохранен оригинальный внешний вид, но полностью изменен салон.

«Двухдверка» Trabant 1.1 получила полностью новый салон, а оригинальными элементами остались только подголовники.

Вместо старой магнитолы установили современную, но выполненную в ретро-стиле. Дизайнеры Vilner решили использовать в салоне клетчатую ткань, которую применили на центральной панели, дверях. Ткань сочетают с мягкой кожей, причем на сиденьях она белого цвета, а на панели черная.

Дизайн клетки присутствуют на крыше и колесах. Также на кузове машины можно увидеть цифру 21. Это любимое число владельца машины для которого Vilner и сделала рестомод.

Про силовой агрегат Trabant 1.1 информацию не раскрывают. В 1990 году эту модель оснащали 1,1-литровым мотором от Volkswagen Polo. Его мощность составляет 45 л.с. и 74 Нм крутящего момента.