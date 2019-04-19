Представлен гоночный электрокар Volkswagen ID. R для Нюрбургринга

О том, что немецкая компания намерена установить рекорд на трассе Нюрбургринга с электрокаром сообщалось ранее.

Сегодня автопроизводитель официально рассекретил новинку, в которой использовались в том числе и технологии Формулы-1.

Электрокар Volkswagen ID. R уже участвовал в соревновании на горе Пайкс-Пик, а гоночная машина для Нюрбургринга по сути станет существенно переработанной его версией.

В новинке доработали аэродинамику, систему управления энергопотреблением, а также установили новые аэродинамические элементы и использовали технологии Формулы-1.

Силовая установка гоночного электромобиля будет представлена двух электромоторами с суммарной отдачей 680 л.с.

Показатель крутящего момента составит 650 Нм. Вес автомобиля будет 1 100 кг, а разогнаться до 100 км/ч он сможет за 2,25 сек.