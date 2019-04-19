УАЗ готовит оранжевый УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автомобильный завод разрабатывает новую специальную версию своего внедорожника, который уже скоро появится в продаже.

Официально модель УАЗ не анонсировал, а подробности в том числе и фото оказались в распоряжении портала auto.mail.ru.

Так, стало известно, что УАЗ «Хантер» получил оранжевую версию с названием «Экспедиция», которую будут предлагать за 1 млн рублей.

Название модели уже указывает на то, что это будет за модификация. Отличительным в автомобиле станет цвет кузова – оранжевый.

Но как стало известно журналистам, УАЗ «Хантер» в новом исполнении предложат еще в цвете «Хаки» и «Ричмо» (коричнево-серый).

В списке оборудования такого внедорожника будет экспедиционный багажник на крыше, лестница, внедорожные шины, силовые бамперы и пороги, а также лебедка и другое.

В движение «Экспедицию» будет приводить 134-сильный двигатель, который работает в паре с механической КП Dymos. В продаже новинка появится в мае по цене от 984 900 рублей.

Фото: auto.mail.ru.