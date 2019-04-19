Mercedes-AMG анонсировал свой самый быстрый спорткар

В Mercedes-AMG официально анонсировали новое экстремальное купе, которое выйдет уже в следующем году.

О выпуске новинки рассказал глава подраздления AMG Тобиас Моэрс. Он отметил, что спорткар окажется самым быстрым в истории Mercedes-AMG, если не принимать во внимание выпущенный ограниченным тиражом гиперкар One.

Представитель также рассказал, что уже находился за рулем купе с названием Mercedes-AMG GT Black Series и оказался им очень доволен.

Также стало известно, что разработка спорткара ведется уже несколько лет. В нем будет использоваться облегченная конструкция, модернизированная подвеска, а также переработанный аэродинамический обвес.

В движение модель будет приводится четырехлитровым двигателем, используемым в GT 63 S 4-Door, где его мощность составляет 640 л.с. при 900 Нм крутящего момента.

Больше подробностей о Mercedes-AMG GT Black Series не приводят.