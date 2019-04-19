Как купить автомобиль из Японии?

Многие автолюбители отдают предпочтение машинам из Японии перед транспортными средствами, выпущенными в других странах. Приобрести их можно тремя основными способами, у каждого из которых имеются свои достоинства и недостатки: в автомобильном салоне, на аукционе и на авторынке.

Покупка в автосалоне

Японские автосалоны предлагают новые автомашины по невысоким ценам, поэтому целесообразно воспользоваться этой возможностью при помощи интернета. Вдобавок покупатели могут получить в японских автосалонах дополнительные бонусы и подобрать уникальные комплектации. Кроме того, автосалоны заботятся о своей репутации, так что риск купить авто япония в плохом состоянии почти полностью исключен.

Заказ на аукционе

Использование данного способа позволяет приобрести по доступной цене уникальную модель подержанного авто, которая не ввозится в Россию в состоянии новой. Большинство авто попадает на аукцион в хорошем состоянии. Для нахождения нужного варианта надо подождать подходящего лота, что может занять приблизительно две недели. Главный минус покупки авто из японии на аукционе заключается в недоступности сделки для физлица. Автолюбители вынуждены пользоваться услугами посредников, платя им за это комиссию. Для получения права на участие в аукционе покупателю необходимо внести депозит. После того как его ставка выиграет, надо внести оставшуюся часть стоимости автомобиля. С этого момента начинается процесс его доставки из Японии. Обычно авто отправляется сначала в Хабаровск и Владивосток, а затем – в место проживания покупателя. То есть покупателю не нужно ехать в Японию, он должен лишь сделать заказ, произвести его оплату и дождаться выполнения заказа. Чтобы избежать приобретения автомобиля после ДТП, надо предварительно внимательно прочитать его описание, где указываются такие сведения, а также:

возраст автомобиля;

фотоснимки автомобиля;

регистрация автомобиля;

технические и косметические дефекты;

список дополнительного оборудования.

Покупка на авторынке

Хотя популярность интернет-сервисов по продаже авто в последнее время значительно выросла, реальные авторынки не исчезли. На них можно приобрести новые и подержанные автомобили различных комплектаций, моделей и марок, запасные части и аксессуары. Среди минусов следует обратить внимание на процедуру заключения сделки. Оформление счетов и справок не производится, а подписание документов осуществляется в буквальном смысле слова на капоте автомашины. Продавцы нередко торопят покупателей, не давая им выполнить нормальный осмотр авто. При выборе машины на авторынке следует проявлять повышенную бдительность, поскольку здесь нередко попадаются мошенники, продающие угнанные авто.

Приобретение автомобиля из Японии сопряжено с множеством сложностей и рисков. Чтобы избежать лишних хлопот и неприятностей, надо проявлять повышенную внимательность и пользоваться услугами авторитетных компаний.