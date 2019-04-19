Аккумулятор Bosch: стоит ли переплачивать?

Bosch – известнейший бренд электрооборудования, в том числе, высококачественных автомобильных аккумуляторов.

Данная немецкая марка славится надежностью, достойными рабочими характеристиками оборудования, гарантией работы в течение многих лет даже при активной эксплуатации. Единственный минус фирменной продукции, который многих отпугивает – цена, которая бывает значительно выше других аналогов на рынке. В связи с этим все больше людей задают себе вопрос: стоит ли покупать аккумулятор Bosch или же лучше обойтись более доступными отечественными или даже китайскими аналогами?

Аккумулятор в машине – очень важная деталь, достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что именно благодаря ему происходит запуск двигателя. Если установить ненадежное устройство, то можно в любом момент, при этом самый неподходящий, оказаться в обесточенной и обездвиженной машине. Поэтому однозначно стоит отбросить идею экономии на покупке качественного АКБ.

Bosch: основные «за» и «против»

Перед тем как решиться на покупку оборудования данного бренда, попытаемся взвесить плюсы и минусы такого приобретения. Начнем с минусов:

Это дорого. Если Вы зарабатываете средне, или тем более, немного, то брендовый товар будет накладным для кошелька. Но долговечность перекроет эти затраты;

Вероятность приобрести подделку. Неизбежный момент в случаях, когда Вы ищете брендовые изделия. Масса сомнительных производителей пытается выдавать свой ширпотреб за фирменное оборудование, поэтому при покупке нужно быть очень аккуратным.

Плюсы аккумуляторов Бош следующие:

Пластины в аккумуляторе делаются из новаторских материалов с очень высоким уровнем проводимости. Благодаря этому ток между ними высокий, а заряжается устройство очень оперативно;

Прочный корпус, герметизированная крышка, имеющая лабиринтную структуру, позволяют быть уверенным в безопасной эксплуатации оборудования и не бояться утечки электролитов;

Стартерный ток при так называемом «холодном запуске» в аккумуляторах Bosch увеличен по сравнению с аналогами более чем на 100%. Это достигнуто благодаря универсальной конструкции;

Устройство имеет большой ресурс, поэтому для него не будет проблемой работать долгие годы без каких-либо нареканий.

Нужно ли брать именно Bosch? Пожалуй, да. Особенно если Вы цените качество и долговечность оборудования и не желаете каждые несколько месяцев тратиться на сомнительные подделки из Китая.