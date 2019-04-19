В Сети показали рендер кроссовера Ford Kuga Raptor

Независимые художники X-Tomi Design в последнее время стали снова создавать много рендерных изображений, показывая на них свое видение новых моделей авто.

Так, недавно X-Tomi Design показали пикап Лады Гранты с фирменным Х-дизайном, а сегодня они показали рендер кроссовера Ford Kuga Raptor. Напомним, что Kuga на некоторых рынках известен как Escape.

Эту машину представили во внедорожном исполнении с мощным двигателем. Так, дизайнеры добавили для кроссовера увеличенный клиренс и расширенные колесные арки, за счет чего он больше стал похож на автомобиль, предназначенный для бездорожья.

По задумке авторов рендера, Ford Kuga Raptor будет приводится в движение турбированным двигателем мощностью 276 л.с. и объёмом 2,3 литра. О перспективах выхода подобного автомобиля информации нет.