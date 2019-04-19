Mitsubishi официально анонсировала новую версию популярного компактвэна Xpander, распространив тизерные изображения.
Модель Mitsubishi Xpander получит спортивную версию
19.04.2019 10:01
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В компании сообщили, что компактвэн Mitsubishi Xpander получит «спортивную» версию, которую выпустят ограниченным тиражом.
Официальная презентации новинки с названием Xpander Special Edition состоится 25 апреля. От обычного автомобиля спецверсия будет отличаться только новыми элементами во внешности и салоне.
Так, например, в экстерьере появятся декоративные наклейки, тонированная оптика и новые колесные диски, а в салоне будет использоваться кожа и контрастная прострочка. С каким двигателем дебютирует Xpander пока не сообщается.
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