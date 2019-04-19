Модель Mitsubishi Xpander получит спортивную версию

В компании сообщили, что компактвэн Mitsubishi Xpander получит «спортивную» версию, которую выпустят ограниченным тиражом.

Официальная презентации новинки с названием Xpander Special Edition состоится 25 апреля. От обычного автомобиля спецверсия будет отличаться только новыми элементами во внешности и салоне.

Так, например, в экстерьере появятся декоративные наклейки, тонированная оптика и новые колесные диски, а в салоне будет использоваться кожа и контрастная прострочка. С каким двигателем дебютирует Xpander пока не сообщается.