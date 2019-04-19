Названы самые популярные в России хэтчбеки с пробегом

Данные были опубликованы по результатам продаж хэтчбеков на вторичном авторынке за прошлый год.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в отчетный период было продано 1,12 млн хэтчбеков с пробегом, что соответствует результатам 2017 года.

Чаще всего на рынке продаются LADA 2114 («Самара-2»), объёмы продаж которых составили 147 тыс., что на 5,5% меньше. LADA 2112 стала второй по продажам с результатом 88,1 тыс. ед., что меньше на 5,8%, а в тройке самых популярных хэтчбеков на вторичном авторынке РФ оказалась LADA 2109.

Ее продажи составили 59,7 тыс. ед., что хуже на 17%. На четвертом месте рейтинга и на первом среди иномарок располагается подержанный Ford Focus (56,4 тыс. ед.; +2,8%).

Пятую строчку занимает LADA 2172 («Приора»). Объёмы продаж данной модели составили 54,8 тыс. шт., что на 0,7% больше.

Кроме этих автомобилей в десятке самых востребованных оказались:

Opel Astra (43,6 тыс. ед.; +1,8%),

Daewoo Matiz (41,3 тыс. ед.; -6,1%),

LADA 1119 (40,1 тыс. ед.; +1,4%),

Volkswagen Golf (27,9 тыс. ед.; -2,3%) и

Renault Sandero (27,7 тыс. ед.; +21%).