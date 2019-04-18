Как подобрать коврик в багажник?

Использование коврика в автомобильном багажнике обеспечивает возможность поддержания чистоты не только в нем, но и в остальных частях салона. Коврик препятствует распространению грязи и пыли, появлению пятен, повреждениям внутри багажника. Самое важное – выбрать оптимальную модель коврика.

Материал изготовления

В настоящее время тканевые коврики почти полностью вышли из употребления из-за их крайней непрактичности. Такие аксессуары для авто не способны задерживать пролитую жидкость, а потому авто подвергается риску коррозии. Вместо того используют коврики, сделанные из других материалов:

Резиновый коврик в багажник очень популярен, поскольку дешево стоит и весьма практичен в использовании. Он обладает достаточно высокой устойчивостью к воздействию различных химических веществ и не пропускает влагу.

очень популярен, поскольку дешево стоит и весьма практичен в использовании. Он обладает достаточно высокой устойчивостью к воздействию различных химических веществ и не пропускает влагу. Изделия из полиуретана стоят довольно дорого, но обладают теми же достоинствами, что и резиновые коврики, и при этом лишены их недостатков. В отличие от резиновых аналогов, полиуретановые коврики имеют небольшой вес, не растекаются в летнюю жару и не растрескиваются в зимнюю стужу.

Пластиковые коврики. Их главное достоинство состоит в невысокой стоимости. Кроме того, они легко моются, обладают устойчивостью к воздействию агрессивных химикатов веществ и не пропускают воду. Однако пластиковые коврики быстро покрываются царапинами и непрактичны для использования в зимнее время. Срок их службы недолог.

Основные критерии выбора коврика

Наряду с материалом изготовления, важнейшим критерием выбора коврика для багажника автомобиля является его четкая форма. Данное требование обусловлено необходимостью надежной фиксации коврика в багажнике. Кроме того, большое значение имеет наличие высоких бортиков, препятствующих вытеканию жидкостей. Весьма желательно, чтобы на поверхности коврика имелось дополнительное рифление, которое не дает скользить перевозимому грузу. Форма элементов не играет особой роли. Вместе с ковриками могут использоваться поддоны, удерживающие влагу даже при сильной тряске, что имеет большое значение в условиях бездорожья.

Каждый водитель решает самостоятельно, для каких целей ему необходим коврик в багажник. Обычно автовладельцы преследуют две цели: практичность и эстетичность. Выбор конкретной модели определяется тем, как именно используются машина и ее багажный отсек.