Компания Toyota показала новый фургон ProAce City

Toyota на европейский рынок выходит с новой моделью Proace City. Этот фургон создан на базе французских моделей Citroen Berlingo и Peugeot Partner.

Презентация Proace City состоится 30 апреля на выставке в Бирмингеме, там японская компания должна раскрыть все подробности про новинку.

Пока автопроизводитель раскрыл основные характеристики «каблучка». Он, как и французские модели, создан на платформе от PSA, причем японская машина будет собираться на одном заводе с моделями Citroen Berlingo и Peugeot Partner.

Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.

На европейском рынке Proace City появится в 2020 году. Его предложат в двух вариантах – 4,4 и 4,7 метра.

Будет доступен обычный фургон, пассажирский и грузопассажирский фургон. Пассажирская версия получит название Proace City Verso и ее предложат в 5 или 7-местном варианте.

Для Proace City подготовили очень большой список электронных систем безопасности. Будут предлагать систему контроля усталости водителя, которая с 2022 года в Европе станет обязательной, круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков и систему экстренного торможения.

В качестве опции предложат адаптивный круиз контроль и систему слежения за слепыми зонами. Моторная гамма «каблучка» будет представлена из дизельных и бензиновых моторов мощностью от 75 до 130 л.с.

Трансмиссии для модели предусмотрена 5 или 6-ступенчатая механическая, а также восьмиступенчатая автоматическая.