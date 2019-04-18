Alfa Romeo привезла в Нью-Йорк новые модификации Stelvio и Giulia

Alfa Romeo на автосалоне в Нью-Йорке показала спецверсии Giulia Nring Edition и Stelvio Nring Edition, посвященные рекордам марки на трассе Нюрбургринга.

В основе спецверсий лежат «заряженные» модификации Quadrifoglio. Так, под капотом седана и кроссовера устанавливается V-образный шестицилиндровый 2,9-литровый твин-турбо мотор мощностью 510 л.с. Он позволяет седану разгонятся от 0 до 96 км/ч за 3,9 сек., а кроссоверу за 3,6 сек.



Все экземпляры спецверсий будут выкрашены в серый цвет Circuito Grey. Машины получили карбоновые элементы кузова, 20-дюймовые колесные диски и карбон-керамические тормоза Brembo.

В салоне карбоновые вставки присутствуют на рулевом колесе, рычаге коробки передач, центральной панели и дверях.

Также в салоне установили спортивные кресла с карбоновым каркасом и использовали натуральную кожу красного и черного цвета.

Alfa Romeo Nring Edition будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 110 единиц. В США их будут предлагать 89 890 и 95 890 долларов за Giulia и Stelvio соответственно.