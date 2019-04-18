Qiantu Motor в Нью-Йорке представил электрокар Qiantu K50

В Нью-Йорке на мотор-шоу показали электрический спорткар Qiantu K50, который уже в 2020 году станет доступен для покупки в США.

Qiantu K50 получил карбоновый монокок и алюминиевое шасси. В движение спорткар приводится двумя электрическими моторами по одному на каждой оси.

Суммарная мощность силовой установки 408 л.с. при 650 Нм крутящего момента. Во время разгона мощность двигателей кратковременно увеличивается до 429 л.с., а это позволяет Qiantu K50 совершить спринт от 0 до 100 км/ч за 4,6 сек.

Стоит отметить, что Qiantu K50 на китайском рынке уже продается, и там этот электрокар доступен с батареей 78 кВт/ч, что обеспечивает ему запас хода до 365 км.

С какой батареей будет предлагаться модель в США пока не сообщается. В Qiantu K50 на крыше установили солнечную панель, а она обеспечивает работу климат-контроля и вентиляции.

В Китае Qiantu намерена еще выпустить K20, но о сроках появления данной модели пока ничего не сообщают, также неизвестно будет ли она в дальнейшем предлагаться на североамериканском рынке.

В США производить и продавать электрокар Qiantu K50 будет калифорнийская компания Mullen Technologies.