Аналитики агентства «Автостат» в ходе исследования рынка новых автомобилей выяснили, что модель LADA Vesta в марте стала лидером рынка в двух ФО – Уральском и Южном.

В Уральском ФО на первичном рынке было реализовано 1 184 LADA Vesta, что превышает результат марта 2018 года на 35%.

В первой тройке самых востребованных в этом федеральном округе автомобилей оказались LADA Granta и KIA Rio.

Первая была продана в количестве 964 ед., что на 45% больше, а вторая в количестве 816 шт., что оказалось меньше на 14%.

LADA Vesta стала лидеров в Южной ФО с результатом 1 005 ед., а это больше на 30%. Лада Гранта (1002 ед.; +49%) и КИА Рио (785 ед.; -12%) расположились в тройке лидеров.