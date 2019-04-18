Компания Renault рассекретила квадратный фургон EZ-Flex

Французы машины предоставят с расчётом на обратную связь и в них будет установлено оборудование для слежения за маршрутами движения электрокаров и их системами.

Также будут постоянно проводить опросы водителей Renault EZ-Flex с целью улучшения эксплуатационных качеств машины.

Программа по обратной связи рассчитана на два года, а за счет нее французский автопроизводитель намерен создать идеальный городской коммерческий автомобиль.



Что касается Renault EZ-Flex, то в нем объём кузова 3 кубических метра, а запас хода 100 км.

По заявлению компании, этого достаточно так как подобные машины в среднем в день проезжают не более 50 км. Данные про силовую установку не раскрывают.