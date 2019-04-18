Серийный выпуск китайского конкурента Tesla стартует в июле

Китайская компания Byton уже представила два своих электрокара, среди которых седан и кроссовер . Последний впервые был представлен в начале прошлого года на выставке CES-2018. Более подробно о новинках портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

С момента презентации в компании произошли некоторые изменения. В частности, компанию покинул соучредитель и гендиректор Карстена Брайтфельда (Carsten Breitfeld), что привело к проблемам, связанным с финансированием.

В результате кроссовер так и не отправили на конвейер, однако уже по состоянию на апрель этого года, компания получила уже более 50 тысяч заказов на электрокроссовер.

Недавно в Byton официально сообщили, что серийный выпуск китайского конкурента Tesla стартует уже в июле.

К концу первой половины будущего года производитель намерен выпустить 10 тысяч автомобилей. Как сообщается, поддержку Byton оказали компании FAW, Suning и Contemporary Amperex Technology Co.