Стали известны автомобили, которые займут место Ford в России

После ухода с рынка Ford особо никто не взыграет от этого, так как доля компании составляет всего 3% и она в основном разделится между лидирующими автокомпаниями.

В сентябре Ford намерен прекратить продажи своих легковых автомобилей, и россияне лишатся возможности купить новые Focus, Mondeo, Fiesta, Kuga, EcoSport и Explorer.

По словам директора по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергея Новосельского, потенциальные покупатели машин Ford выберут корейские или немецкие модели.

То есть от ухода Ford выиграют в большей степени Hyundai и KIA, а также Skoda и Volkswagen.

Они практически и поделят текущую долю Ford. Меньше всего прироста продаж будет у японских марок Nissan и Mitsubishi.

Напомним, на российском рынке Ford оставляет только коммерческое подразделение, а легковые автомобили продаваться больше не будут.

Также автопроизводитель закрывает заводы, и по слухам на них уже есть покупатели.