Mercedes-Benz представил новое поколение внедорожника GLS

Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение внедорожника GLS. Флагманский представитель SUV выполнен в новой дизайне марки и сейчас машина похожа на GLE, а от него же новинка позаимствовала и платформу.

Mercedes-Benz GLS создали на модульной платформе MHA. За счет этого колесная база трехрядного автомобиля выросла до 3137 мм.

Также третье поколение внедорожника получило гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, которая следит за дорожным покрытием и постоянно ее перестраивает для комфортной езды.

Также эта подвеска позволит передвигаться по серьезному бездорожью и даже имитировать раскачку машины, если автомобиль увяз в песке или снегу.



Третье поколение Mercedes-Benz GLS поступит в продажу в версиях GLS 450 и 580.

В первой будут устанавливать 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбомотор мощностью 366 л.с. при 500 Нм крутящего момента.

Вторую версию оснастят 4,0-литровым твин-турбо V8 с 490-сильной отдачей и показателем крутящего момента 700 Нм.

Коробка передач будет доступна только девятиступенчатая автоматическая с системой полного привода 4Matic.

В салоне машины установили фирменную мультимедийную систему MBUX с 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Также внедорожник получил цифровую панель приборов с объединённым экраном MBUX.



В качестве опции для GLS будет предлагаться два отдельных кресла второго ряда, а в базовой версии машина будет оснащена диваном. Все три ряда получили электрическую регулировку.



Еще будет предложен пятизонный климат-контроль, подогрев и вентиляция первого и второго ряда сидений, настраиваемая подсветка салона, аудиосистема Burmester и адаптивный круиз-контроль, который способен не только полностью останавливать автомобиль, но и перестраивать его в другую полосу движения.

Третье поколение Mercedes-Benz GLS поступит в продажу до конца 2019 года. Цены и комплектации на автомобиль назовут ближе к старту продаж.