Независимые дизайнеры показали Tesla Model Y в кузове пикап

В середине прошлого месяца американская компания официально представила самый доступный в своей линейке кроссовер Tesla Model Y.

Новинка уже даже доступна для заказа в том числе и в России, о чем ранее сообщалось.

Но как это бывает часто, независимые художники/дизайнеры, обращая внимание на новые автомобили, стараются представить их в необычном типе кузова.

Так, например, Tesla Model Y решили показать в кузове пикап, тем более, что компания скоро выпустит полностью электрический пикап, правда он будет иметь собственный дизайн.

Пикап Tesla Model Y в планах компании отсутствует, а идея от X-Tomi Design так и останется существовать только на изображении.