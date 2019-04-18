Brilliance представил в Шанхае кроссоверы Brilliance V3, V6 и V7

Brilliance на мотор-шоу в Шанхае показала три новых кроссовера — V3, V6 и V7. Первая модель является компактным «паркетником» длиной 4 240 мм.

Эту машину оснастили 1,5-литровым турбомотором и прочным кузовом с большим количеством элементов, выполненных из высокопрочных сталей.

В салоне компактного кроссовера установили большой сенсорный экран мультимедийной системы.

Диагональ дисплея 10,4-дюйма и на нем будет отображаться информация с задней камеры, навигация и интернет страницы.



Старшая модель V6 разработана при сотрудничестве с инженерами BMW и дизайнерами фирмы Magna.

Длина кроссовера 4 620 мм. Моторы в новинке будут устанавливать следующие: 1,6-литровый турбированный или 2,0-литровый атмосферный.

Трансмиссия будет доступна механическая или роботизированная. В Brilliance V6 можно будет заказать панорамную крышу, кожаный салон и раздельный климат контроль.



Самым большим кроссовером Brilliance стал V7 — это 4,7-метровый автомобиль, созданный на той же платформе, что и V6.

Однако в этой машине уже будут устанавливать 1,8-литровый 232-сильный турбодвигатель, который обеспечит разгон до первой «сотни» за 8,5 секунды. В салоне V7 будет устанавливаться мультимедийная система с голосовым управлением.