Great Wall в Шанхае показала пикап, который могут привезти в РФ

В рамках Шанхайского автосалоне дебютировал новый пикап от китайской компании, который пока не имеет собственного названия, но носит индекс Р, а еще его называют P-Series.



В первую очередь такой пикап предназначен для рынка Южной Африки и Латинской Америки, а также Австралии.

Но в планах компании выводит новинку и на другие рынки, в том числе и на российский. Пока руководство компании только рассматривает возможность вывода пикапа в Россию и окончательного решения еще не принято, пишет «Авторевю».

Тем не менее в Great Wall намерены ежегодно выпускать не менее 200 тысяч экземпляров пикапа, созданного на абсолютно новой платформе с индексом P71. Эта же платформа в дальнейшем ляжет в основу и кроссовера Haval H9 со сменой поколений.

Во внешности P-Series можно заметить и некоторые сходства с Toyota Hilux и Ford Ranger. Новинка будет представлена несколькими модификациями с разными силовыми установками и грузоподъёмностью. В том числе новинка получит и даже полностью электрическую версию. Больше подробностей о пикапе в компании раскрывать не стали.