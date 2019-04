Разгневанная клиентка в Китае остановила продажи Mercedes-Benz

Случай произошёл в одном из дилерских центров немецкой марки в городе Сиань. Женщина на свой день рождения приобрела новый Mercedes-Benz CLS 300, и не успев покинуть территорию центра двигатель дал течь масла.

Женщина отказалась от этой машины, и несколько недель она пыталась прийти к компромиссу с представителем марки.

Но он не хотел ей выдавать новый автомобиль и не возвращал деньги, а вместо этого он предложил ей заменить двигатель.

На такие условия клиентка не соглашалась и в итоге она решилась на отчаянный поступок. Так, она пришла в центр забралась на капот машины и устроила скандал. Все это было снято на видео, которое позже появилось в Сети.

По словам женщины, она хотела приобрести автомобиль за наличный расчет, но менеджер ее переубедил на оформление кредита.

Также ее возмутил так называемый финансовый сбор в размере 15 000 юаней, что в пересчёте составляет 2 235 долларов. Дело в том, что в Китае дилерские центры не имеют право взимать этот сбор или вносить его в стоимость машины.

На видео обратил внимание немецкий концерн, который уже договорился с клиенткой и принес ей извинения.

Не осталась в стороне и Китайская ассоциация потребителей, которая провела форум на тему защиты прав покупателей новых автомобилей.

Daimler также остановил продажи автомобилей в Сиань и инициировал внутреннее расследование, а еще была объявлена проверка всех китайских дилеров марки.

In the viral video, an angry Chinese customer found her new @MercedesBenz car leaking oil before even driven out of store. Dealer offered repair but refused to exchange or refund. pic.twitter.com/s8OEBb4T6E

— People’s Daily, China (@PDChina) 12 апреля 2019 г.