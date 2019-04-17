Недавно компания Ford объявила, что покидает российский рынок и на нем остаются только коммерческие модели.
Число дилерских центров Ford сократится в России более чем в 3 раза
17.04.2019 21:25
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После этого сообщения была объявлена распродажа легковых моделей компании, а позже объявили о продаже заводов компании в России.
Как сообщают «Известия», в дальнейшем начнется сокращение дилерских центров. Так, из 100 существующих в России останется около 30, и они скорее всего сосредоточатся на продаже коммерческих моделей компании.
Журналисты издания обратились к дилерской группе «Рольф» за комментарием по поводу закрытия дилерских центров.
Там ответили, что продажа и обслуживание машин марки Ford продолжается, а вот насчет торговых площадок пока решение не принято, ведь рассматриваются разные варианты, включая передачу под другие марки.
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