Европарламент утвердил список обязательных систем для всех автомобилей

С 2022 года в Европе существенно подорожают новые машины, а это связано в первую очередь с новым перечнем опций, которые должны быть на всех автомобиля.

В ЕС с 2022 года на всех новых автомобилях должны быть установлены системы безопасности, которые сейчас продают за дополнительную плату или устанавливают в топовых комплектациях.

С 2022 года в машинах в обязательном порядке должен быть установлен датчик усталости водителя, спиртовой иммобилайзер, система экстренного торможения, камеры заднего вида, датчики парковки, и нечто подобное черному ящику, который устанавливают в самолетах.

Через него будут получать данные о произошедшем ДТП. Новые системы с 2022 года должны быть установлены не только в легковые авто, но также и грузовые, причем в последних обязательной становится система обнаружения препятствий при движении задним ходом и система измерения давления в шинах.

Все новые правила направлены на снижение смертности на дорогах. Так, в прошлом году в ЕС на дорогах погибло 25 100 человек.

В Евросоюзе надеются, что новые правила к 2038 году на 25 000 позволят сократить гибель людей на дорогах.