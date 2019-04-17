Названы любимые марки и автомобили у российской молодежи

Специалисты онлайн-сервиса Autospot.ru провели анализ и выяснили, какие автомобили больше всего интересуют молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

В частности, были названы любимые марки и модели автомобилей у российской молодежи и оказалось, что ситуация по стране в целом и только на территории Москвы разнится.

Так, в целом молодежь предпочитает популярные модели корейских брендов, а вот молодым москвичам больше нравятся машины немецких компаний.

Так, лидерство в столице оказалось за автомобилями BMW, а точнее 3- и 5-Серии, которые заняли первое и второе место по популярности среди молодежи.

В тройке лидеров оказался лифтбек Skoda Octavia, а в первую пятерку еще вошли Mercedes-Benz C-класса и Audi A4.

Лидерами среди моделей по стране в целом оказались: Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Skoda Rapid, Kia Rio и Skoda Octavia.