Средняя цена подержанной иномарки в РФ составила 590 тыс. рублей

К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат», отметив, что средняя стоимость автомобилей меняется в зависимости от бренда и возраста.

Так, в прошлом году средняя цена подержанной иномарки в РФ составила почти 590 тыс. рублей.

При этом иномарки с пробегом до трех лет имеют средний ценник более 1,6 млн рублей, а вот автомобили возрастом более 15 лет продаются за 240 тысяч рублей в среднем.

Если говорить о премиальных моделях марок Lexus, Mercedes-Benz и BMW, то их цена на вторичном рынке варьируется от 2,1 до 2,7 млн рублей.

Подержанные Renault, Chevrolet и Daewoo предлагают по цене до 600 тысяч рублей.