На автосалоне в Нью-Йорке объявили победителя конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года».
Jaguar I-Pace признан лучшим автомобилем в мире в 2019 году
В этом году лучший автомобиль года в мире выбирали 86 журналистов из 24 стран мира, а претендентами на главное звание были Audi e-tron, новая генерация Volvo S60/V60 и кроссовер Jaguar I-Pace. В результате Jaguar I-Pace признан лучшим автомобилем мира в 2019 году.
Как известно этот кроссовер имеет установку, в составе которой два электродвигателя мощностью по 200 л.с., расположенных на каждой оси.
Для разгона до первой сотни кроссоверу требуется 4,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.
Заявленный запас хода на одной подзарядке составляет 480 км. От обычной розетки зарядка будет за 10 часов, от специальной зарядки пополнить запас батарей до 80% можно за 40 минут. На российском рынке модель имеет ценник от 6,1 млн рублей.
Возвращаясь к итогам конкурса стоит еще отметить и победителей в других категориях. В частности, Jaguar I-Pace оказался победителем в категории авто с лучшим дизайном и признан самым лучшим зеленым автомобилем.
Звание городского автомобиля года получил Suzuki Jimny, а победителем в номинации лучшего в представительском классе оказался хэтчбек Audi A7. Лучшей спортивной машиной оказался суперкар McLaren 720S.
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