Jaguar I-Pace признан лучшим автомобилем в мире в 2019 году

В этом году лучший автомобиль года в мире выбирали 86 журналистов из 24 стран мира, а претендентами на главное звание были Audi e-tron, новая генерация Volvo S60/V60 и кроссовер Jaguar I-Pace. В результате Jaguar I-Pace признан лучшим автомобилем мира в 2019 году.

Как известно этот кроссовер имеет установку, в составе которой два электродвигателя мощностью по 200 л.с., расположенных на каждой оси.

Для разгона до первой сотни кроссоверу требуется 4,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

Заявленный запас хода на одной подзарядке составляет 480 км. От обычной розетки зарядка будет за 10 часов, от специальной зарядки пополнить запас батарей до 80% можно за 40 минут. На российском рынке модель имеет ценник от 6,1 млн рублей.

Возвращаясь к итогам конкурса стоит еще отметить и победителей в других категориях. В частности, Jaguar I-Pace оказался победителем в категории авто с лучшим дизайном и признан самым лучшим зеленым автомобилем.

Звание городского автомобиля года получил Suzuki Jimny, а победителем в номинации лучшего в представительском классе оказался хэтчбек Audi A7. Лучшей спортивной машиной оказался суперкар McLaren 720S.