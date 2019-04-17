Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в РФ

Информация о новом отзыве на территории РФ появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства говорится, что Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России.

В рамках первой сервисной акции будут отозваны автомобили Mercedes-Benz X-CLASS (470) в количестве 739 экземпляров, выпущенных в прошлом году.

В этих автомобилях выявили вероятность того, что система экстренного вызова может не функционировать.

В рамках отзыва в машинах проведут кодировку SCN-кодирования в блоке управления Hermes.

Еще в 23 автомобилях Mercedes-Benz Sprinter V-Class (447), которые были проданы в январе этого года, потребуется замена приборной панели.

В сообщении указано, что в этих ТС есть вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности переднего пассажира.