Genesis представил новый компактный электромобиль Mint

Корейская марка Genesis на автосалоне в Нью-Йорке показала первый свой концепт, который впервые по размерам окажется меньше класса D+.

Сейчас самой маленькой моделью премиальной марки является седан G70, но в будущем возможно выпустят компактную модель, концепт которой продемонстрировали в США.

Хэтчбек Genesis Mint длиной около 4 метров. Над ним работали специалисты европейского, американского и корейского подразделения.

Концепт получил две двери и диван вместо отдельных передних кресел, а сзади дивана расположился багажный отсек, доступ к которому открывается за счет двух створок расположенных сразу за дверьми.

Сам багажник даже сложно назвать таковым, так как это скорее полочка для пакетов из супермаркета.



Весь салон машины выполнен в одном цвете, а по центру руля установлен небольшой сенсорный экран, который заменяет панель приборов и мультимедийную систему.

Вокруг рулевого колеса настраиваемые кнопки с сенсорными экранами. По заявлению Genesis, Mint на одном заряде может проехать до 320 км. Данные силовой установки концепта на выставке раскрывать не стали.