Porsche Cayenne Coupe дебютировал на автосалоне в Шанхае

Для компании Porsche китайский рынок является одним из самых приоритетных, ведь только в прошлом году она на нем реализовала 31 000 ед. Cayenne, а за счет новой модели автопроизводитель сможет укрепить свои позиции.

В Шанхае на мотор-шоу европейская компания Porsche показала кроссовер Cayenne Coupe. В этой модели более покатая крыша и заваленные передние стойки из-за чего кромка лобового стекла стала на 20 мм ниже, чем у классического Cayenne.



Купеобразная версия Porsche Cayenne получила активный спойлер, который выдвигается из кузова на 135 мм при скорости 90 км/ч.

Новинка будет предлагаться с двумя отдельно стоящими задними креслами, а в качестве бесплатной опции их могут заменить на цельный диван.

Cayenne Coupe будет предлагаться с моторами объёмом 3,0 и 4,0 литра с отдачей 340 л.с. и 550 л.с. соответственно. В базовой комплектации кросс-купе будет стеклянная панорамная крыша, 20-дюймовые колесные диски, адаптивная подвеска и большое количество современных систем безопасности.