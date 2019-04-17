Hyundai Creta новой генерации представлен официально

Презентация кроссовера нового поколения проходила в рамках автосалона в Шанхае, где был представлен новый ix25, предшественник которого на российском рынке известен как Hyundai Creta.

Кроссовер в нашей стране уже много месяцев является лидером в сегменте, но скоро и ион должен пережить смену поколений. Пока же новая генерация появилась у китайской версии автомобиля.

Hyundai ix25 теперь имеет измененные габариты. В частности, длина увеличилась на 30 мм, ширина – на 7 мм, при этом показатель высоты сократился на 7 мм.

Что касается дизайна, но некоторые решения были позаимствованы от модели Kona, а вот в салоне имеется мультимедийная система в стиле Tesla.

Hyundai Creta/ix25 будет предлагаться в пятиместной версии, но позднее должна появится и семиместная модификация.