Haima презентовала в Шанхае серийную копию Hyundai Santa Fe

Китайская компания Haima в рамках Шанхайского автосалона презентовала уже серийную версию своего нового среднеразмерного кроссовера.

Новая модель получил название S8 и дизайн в стилистике последнего Hyundai Santa Fe. При этом салон автомобиля оригинальный и имеет стильную переднюю панель, большой парящий экран информационно-развлекательной системы, а также спортивны руль.

Создавался кроссовер на платформе Haima Global Architecture и она предполагает наличие независимой задней подвески.

Габариты Haima S8 следующие: 4 565/1 850/1 682 мм, колесная база – 2 700 мм. Линейка двигателей представлена 1,2-литровым 148-сильным и 1,6-литровым 194-сильным агрегатами.

Среди трансмиссий будет шестискоростная механика или 7-ступенчатый робот, которые за дополнительную плату будут работать с полноприводной системой. В продажу новинка поступит на китайском рынке в мае по предварительной стоимости 89 900 юаней или около 860 тыс. рублей.