Land Rover представила в России спецверсию Discovery Landmark

Автомобильная компания представила новую спецверсию своего автомобиля и анонсировала старт его продаж.

Согласно данным пресс-службы компании, спецверсия внедорожника Discovery с приставкой к названию Landmark стартует на рынке в середине лета.

Создавалась специальная серия на базе комплектации SE, к которой добавили еще и пакет Dynamic Pack.

Благодаря последнему у внедорожника появится новый передний бампер, измененная радиаторная решетка, а также воздухозаборники в цвете Narvik Black.

Помимо этого новинка будет оснащена панорамной крышей, колесными дисками размером 20 дюймов, тонированными стеклами, а в салоне будет доступно три варианта отделки кожей с контрастной прострочкой и аудиосистема Meridian 380W.

Discovery Landmark будет предлагаться с трехлитровым дизельным мотором с отдачей 249 л.с.