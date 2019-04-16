Человек никогда не защищён от попадания в трудную жизненную ситуацию, в которой ему могут понадобится большая денежная сумма. Если деньги нужны в срочном порядке, то обращение в банк будет нецелесообразным решением. Одним из самых лучших и быстрых способов получения крупной денежной суммы является оформление денежного займа по залог ПТС.

За довольно короткий промежуток времени человек сможет получить на руки крупную сумму денег с помощью которой он сможет решить свои трудности и при этом продолжит пользование транспортным средством без каких-либо ограничений.

У большинства людей, которые лично встречаются с такой разновидностью кредитования возникает множество вопросов, касающихся данной темы. Стоит более подробно рассмотреть с особенностями займов денежных средств под залог паспорта транспорфтного средства и выяснить, каким образом происходит процедура оформления.

Особенности займов под ПТС

Займ под ПТС – это довольно новое предложение, которое появилось относительно недавно, но уже успело завоевать популярность среди большого количества людей. Раньше ломбарды предоставляли клиентам ссуды только при непосредственном хранении залогового имущества.

Однако вскоре они решили, что для автотранспорта можно сделать исключение и брать в залог только ПТС машины. Для многих людей это стало настоящим спасением, поскольку транспортное средство является их основным источником получения дохода. Размер суды в таком случае может достигать до 90% от полной стоимости автомобиля.

Преимущества кредита под залог ПТС

Завоевать широкую популярность кредитование под залог ПТС смогло благодаря наличию целого ряда преимуществ. Среди них стоит выделить:

Отсутствие необходимости в предоставлении большого количества документов. Для оформления ссуды необходимо лишь иметь действующий паспорт, ПТС и водительское удостоверение.

Быстрая процедура оформления. Автоломбард в Москве оперативно рассматривают заявки на ссуды, и выдают средства в течение часа после обращения клиента.

Круглосуточная работа. Получить денежные средства можно в любое время дня и ночи. Это поможет многим людям выбраться из трудной финансовой ситуации без особы задержек.

Займы под залог ПТС – очень удобная возможность для всех владельцев транспортных средств без особого риска оперативно получить на руки денежные средства. Не стоит игнорировать данный удобный вариант получения средств.