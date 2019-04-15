В сентябре 2017 года в Квасинах была выпущена 20-миллионная Skoda, а теперь одна из старейших компаний в мире отмечает новый юбилей.
Компания Skoda выпустила уже 22 млн автомобилей
15.04.2019 21:30
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На заводе SAIC Volkswagen в городе Чанша был выпущен 22-миллионный автомобиль. Им стал кроссовер Skoda Kodiaq GT в красном цвете.
В компании уже отметили, что сейчас марка активно расширяется и только за последние пять лет чешский автопроизводитель произвел более четверти от числа всех машин выпущенных за 124 года.
Напомним, Skoda начала выпускать свои автомобили в 1905 году на заводе в городе Млада-Болеслав.
Сейчас самым крупным рынком для чешской компании является китайский, на котором она работает уже 12 лет.
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