Компания Skoda выпустила уже 22 млн автомобилей

В сентябре 2017 года в Квасинах была выпущена 20-миллионная Skoda, а теперь одна из старейших компаний в мире отмечает новый юбилей.

На заводе SAIC Volkswagen в городе Чанша был выпущен 22-миллионный автомобиль. Им стал кроссовер Skoda Kodiaq GT в красном цвете.



В компании уже отметили, что сейчас марка активно расширяется и только за последние пять лет чешский автопроизводитель произвел более четверти от числа всех машин выпущенных за 124 года.

Напомним, Skoda начала выпускать свои автомобили в 1905 году на заводе в городе Млада-Болеслав.

Сейчас самым крупным рынком для чешской компании является китайский, на котором она работает уже 12 лет.