Ford Mustang 2020 получил новую модификацию High Performance

Ford решила выпустить новую комплектацию Mustang, которы уже оснащена 2,3-литровым турбомотором от Focus RS и новыми аэродинамическими элементами.

Для адаптации турбомотора EcoBoost от Focus RS к Ford Mustang специалистам спортивного подразделения потребовалось 10 месяцев.

Над новым купе и открытой модификацией Mustang работало всего пять человек, и менее чем за год им удалось создать новую версию маслкара, который получил не только новый ДВС, но также и элементы подвески, тормозной системы и аэродинамический обвес от мощного Mustang GT.



Машина под названием Mustang 2.3L High Performance Package создана на базе начальной комплектации Mustang.

Под ее капотом устанавливается 2,3-литровый четырехцилиндровый EcoBoost мощностью 335 л.с. и 474 Нм крутящего момента.

Трансмиссия у маслкара автоматическая десятиступенчатая. Будет еще предлагаться 6-ступенчатая механическая коробка.

Mustang 2.3L High Performance Package от 0 до 97 км/ч (60 миль) разгоняется за 4,5 сек.

Максимальная скорость машины 250 км/ч. Новая версия получила еще активную выхлопную систему, усиленную тормозную систему и новые стабилизаторы поперечной устойчивости.

Также было перенастроено рулевое управление и установлен самоблокирующийся дифференциал. Внешне Mustang 2.3L High Performance Package от базовой версии отличается задним спойлером, дополнительными воздуховодами и увеличенным передним сплиттером.

Публичная презентация нового спортивного автомобиля состоится на автосалоне в Нью-Йорке, а ее продажи начнутся до конца мая.