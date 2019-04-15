Toyota тайно показала концепт новой модели Toyota La Coupe

Показ проходил осенью прошлого года в Токио, причем данные об этом вместе с живыми фотографиями появились только сейчас.



По всей видимости на презентацию пригласили ограниченное количество людей. О том, что японский автопроизводитель готовит новинку сообщалось ранее, но теперь появились новые подробности.

Помимо фотографий стало известно, что название концепт получил Toyota La Coupe. Судя по снимкам, для автомобиля разработали собственную необычную стилистику, что особо заметно в задней части машины, которая по сути является зеркальным отражением передней части.

Также известно, концепт приводится в движение гибридной силовой установкой, но какой конкретно не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от shu sugimoto (@skyliner037) 9 Мар 2019 в 9:15 PST