Казахстанский завод начал выпускать модель KIA Rio X-Line

Сборка кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line стартовала на предприятии в Усть-Каменогорске и это уже девятая модель марки, выпускаемая этим предприятием.

Как отметили в пресс-службе KIA, теперь весь предлагаемый модельный ряд марки на рынке Казахстана выпускается локально.

KIA Rio X-Line к дилерам поступит в этом месяце. Компания KIA уверенно завоевывает рынок Казахстана и марка уже располагается на четвертом месте среди самых популярных брендов на рынке.

Только в первом квартале этого года, автопроизводитель увеличил продажи на 58%. Семейство Rio является самым продаваемым в Казахстане.