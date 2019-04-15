Внешний тюнинг автомобилей

Стремление выделиться на общем фоне возникает у многих людей. Это касается и автовладельцев, которые стремятся продемонстрировать окружающим свой индивидуальный стиль и оригинальность. Эффективным средством для решения данной задачи является грамотно выполненный внешний тюнинг авто.

Основные особенности внешнего тюнинга автомобиля

С помощью внешнего тюнинга автомобиля можно улучшить его внешний вид и аэродинамические свойства. Это прекрасная возможность выделиться среди множества стандартных моделей машин и привлечь всеобщее внимание к своему авто. Существует огромное количество способов выполнить внешний тюнинг автомобиля. Каждый автовладелец может выбрать наиболее подходящий для себя вариант в соответствии со своими финансовыми возможностями. Некоторые виды работ можно выполнить своими силами, другие лучше доверить профессионалам, специализирующимся в данном направлении. Такие услуги оказывает тюнинг ателье Vel-Art. В число работ по улучшению внешнего вида авто входят следующие действия:

нанесение различных изображений на поверхность кузова;

монтаж дополнительной оптики или видоизмененных световых приборов;

наклейка молдингов и других накладок;

установка спойлеров и обвесов;

тонирование стекол и фар;

замена некоторых частей кузова на более легкие детали.

Основные правила при выполнении внешнего тюнинга

При выполнении внешнего тюнинга возможны две основные ошибки: неудачно выбранный дизайн и низкокачественное исполнение. Наихудший вариант – сочетание обеих этих ошибок. Однако и по отдельности эти промахи способны испортить идею внешнего тюнинга. Главное требование, выдвигаемое к внешнему тюнингу, состоит в органичности всех изменений. Неудача заключается в нестыковке старого с новым. Машина после тюнинга не должна выглядеть как составленная из двух половинок, из которых одна доработана, а вторая – нет. При внесении любых изменений необходимо добиваться целостности конечного результата.

Среди автолюбителей распространено мнение, что внешний тюнинг рассчитан только на достижение эстетических целей и не приносит никакой практической пользы. В действительности он способен выполнять и некоторые практические полезные функции, к примеру, улучшать аэродинамические качества автомобиля. Важно также учитывать, что внешний тюнинг должен соответствовать требованиям безопасности.