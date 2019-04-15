Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu

Немецкая компания примет участие в Шанхайском автосалоне, который начнет свою работу уже завтра.

Накануне премьерного показа в Сети оказались фотографии со стенда компании в Шанхае, где показали новинку.

Обычный кроссовер Tharu от Volkswagen уже доступен на китайском рынке и демонстрирует отличные результаты продаж о чем уже неоднократно сообщалось. Однако скоро в продаже появится его купеобразная версия, которая, как ожидается, вызовет не меньший ажиотаж.

Напомним, что Volkswagen Tharu создавался на платформе, используемой в удлиненном Skoda Karoq. Предполагается, что линейка двигателей модели будет такая же, что и обычного кроссовера. В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».