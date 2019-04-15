Немецкая компания примет участие в Шанхайском автосалоне, который начнет свою работу уже завтра.
Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu
15.04.2019 11:02
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Накануне премьерного показа в Сети оказались фотографии со стенда компании в Шанхае, где показали новинку.
Обычный кроссовер Tharu от Volkswagen уже доступен на китайском рынке и демонстрирует отличные результаты продаж о чем уже неоднократно сообщалось. Однако скоро в продаже появится его купеобразная версия, которая, как ожидается, вызовет не меньший ажиотаж.
Напомним, что Volkswagen Tharu создавался на платформе, используемой в удлиненном Skoda Karoq. Предполагается, что линейка двигателей модели будет такая же, что и обычного кроссовера. В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
Кросс Volkswagen Tharu пользуется повышенным спросом 4-ый месяц подряд
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