Новый Mercedes-Benz GLS 2020 рассекречен на официальных фото

Mercedes-Benz GLS нового поколения будет представлен на мотор-шоу в Нью-Йорке через два дня, а накануне в сети появились официальные изображения новинки.

Ранее фотошпионы публиковали фото тестового прототипа в камуфляже, а также в Сети публиковали и рендеры с предполагаемым дизайном.

Однако теперь дизайн нового Mercedes-Benz GLS 2020 рассекречен до премьеры, в том числе есть и изображение салона. Как и ожидалось, кроссовер получил экстерьер в стиле GLE, но в отличие от последнего у него будет больше хромированных элементов и тонкие светодиодные фонари.

Салон внедорожника также выполнен в стиле GLE с использованием больших дисплеев, объединенных между собой.

Кроме этого, в салоне для пассажиров будет больше свободного пространства, что стало возможным благодаря увеличенной до 60 мм колесной базы.

Моторная гамма нового Mercedes-Benz GLS 2020 будет представлена различными установками, включая мягкий гибрид. AMG-версии автомобиля будут оснащены четырехлитровым двигателем с двойным турбонаддувом, а в качестве трансмиссии будет предлагаться девятискоростной автомат.