Житель Орла отсудил 1,3 млн рублей за бракованный автомобиль

Житель Орла еще в 2013 году приобрел китайский автомобиль марки Lifan. За машину, в которой оказался производственный брак, мужчина заплатил 560 000 рублей.

Обнаружив производственный брак, россиянин обратился в ООО Лифан Моторс Рус с просьбой устранить недостатки.

В результат жителем Орла был получен отказ. В 2018 году владелец бракованного автомобиля обратился к компании-изготовителю с требованием устранить бесплатно все недостатки, но и оно осталось без удовлетворения.

В итоге мужчина решил подать иск в суд, где потребовал взыскать с ответчика не только стоимость автомобиля, но и неустойку, моральный вред в размере 70 тыс. рублей и штраф.

Рассмотрение дела состоялось и областной суд принял решение частично удовлетворить требования. В результате житель Орла отсудил у ООО Лифан Моторс Рус более 1,3 млн рублей и передал им бракованную машину по требованию суда.