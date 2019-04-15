Обновленный внедорожник Haval H9 привезли в Шанхай

Флагманский внедорожник китайской марки получил обновление и будет представлен в рамках Шанхайского автосалона, который откроет свои двери 16 апреля.

Накануне открытия мотор-шоу журналистам на стенде компании удалось сфотографировать обновленный внедорожник Haval H9. Судя по фотографиям у автомобиля после обновления будет измененная внешность, где появится новая решетка радиатора, иные бамперы и оптика.

Предполагается, что в салоне Haval H9 также произойдут изменения, ну по крайне мере однозначно появится новая мультимедийная система с поддержкой голосового управления и смартфонов.

В линейке двигателей изменений не ожидается. Под капотом должны устанавливать прежние двухлитровые агрегаты мощностью 190 и 251 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться восьмискоростной автомат. Полный привод для внедорожника доступен.